В СП сообщили, что подрядчик устранил замечания по работам в Новодевичьем монастыре

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Строительная компания, выполняющая работы по обновлению коммуникаций на ансамбле Новодевичьего монастыря, устранила замечания. Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам проведенной проверки.

"Подрядчик - строительная компания "Под ключ" - вовремя выполнил все работы, хотя по итогам промежуточного анализа Счетная палата указывала на нарушения сроков реализации проекта. Всего за время работ подрядчику было направлено пять претензий на 19,79 млн рублей", - говорится в результатах проверки.

Одну из претензий компания удовлетворила в полном объеме и направила в федеральный бюджет 250 тыс. рублей. В Счетной палате поясняют, что речь идет о претензии к качеству работ по проведению авторского надзора за строительством.

"По четырем остальным [претензиям] подрядчик выполнил требования и разъяснил причины увеличения сроков в ряде случаев. Все дело в особенностях проведения работ на территории особо ценного объекта культурного наследия. Так, в связи с обнаружением в ходе строительства множественных захоронений работы пришлось приостановить до момента принятия решений по переносу трассы прохождения инженерных сетей", - уточняется в материалах.

Об экономии средств

Около 71,55 млн рублей сэкономлено на благоустройстве территории Новодевичьего монастыря в 2020 году, также были исключены затраты на некоторые другие работы.

"Экономия на благоустройстве территории Новодевичьего монастыря составила свыше 71,55 млн рублей. В 2020 году было решено не выкладывать сеть дорожек и тропинок мраморной плиткой в связи с проведением реставрационных работ и движением строительного большегрузного транспорта", - сообщают в Счетной палате.

Также исключены затраты на работы по эксплуатации байпаса и на содержание временных сооружений. "Таким образом, затраты были уменьшены на 123,2 млн рублей. Это серьезная экономия по сравнению с теми ассигнованиями, которые были выделены", - отметил аудитор Сергей Штогрин.

Несмотря на экономию, нарушений требований проектно-сметной документации или снижения качества используемых материалов выявлено не было. Как говорится в итогах проверки, инженерные сети полностью готовы и подключены по постоянной схеме для обеспечения жизнедеятельности Новодевичьего монастыря.

Счетная палата проверила эффективность использования бюджетных средств по пяти показателям. Единственным невыполненным показателем стала "Своевременность освоения средств федерального бюджета". На 31 декабря 2020 года остаток профинансированных в рамках контракта за счет аванса незаактированных работ составляет 14,56 млн рублей. Причиной стала корректировка сметной стоимости работ в связи с уменьшением затрат на благоустройство территории и получением заключения от Главгосэкспертизы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что реставрация всего ансамбля завершится в 2022 году. В 2024 году в России будут отмечать 500-летие Новодевичьего монастыря.

О монастыре

Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году Ансамбль включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.