Облачная погода без осадков и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве 9 марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а также гололедица ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 11 - минус 9 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 21 градуса.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 13 - минус 8 градусов. В ночь на среду столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 28 градусов.