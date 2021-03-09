За 2020 год Москву посетили почти 3 млн школьников

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Почти 3 млн школьников побывали в Москве за 2020 год. Об этом сообщила журналистам во вторник председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции.

"Это был непростой год. Для любителей путешествовать год стал не просто годом испытаний, но и годом возможностей. Мы все стали больше смотреть на развитие внутреннего туризма, на то, какие интересные места есть в нашей стране. И, подводя итоги 2020 года, мы обнаружили, что, несмотря на все ограничения, Москву посетили почти 3 млн школьников", - сказала Проничева.

По итогам 2020 года в Москве побывали 13,6 млн туристов - на 46% меньше, чем в 2019 году.