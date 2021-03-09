Власти Москвы назвали приоритетные задачи для образовательной сферы в 2021 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Москвы составили ряд приоритетных задач для столичной системы образования на 2021 год. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Приоритетные задачи московской системы образования на 2021 год: развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования; продолжение реализации проекта "Школа старшеклассников" и формирование современной предпрофессиональной среды старшей школы. Развитие Московской электронной школы (МЭШ) как интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, аналитической базы управления на основе обработки больших данных, востребованного и полезного "помощника семьи", - говорится в сообщении.

Также в числе приоритетных задач: развитие системы независимых диагностик, в том числе с учетом изменения формата проведения международных исследований качества образования.

На данный момент основным результатом функционирования столичной системы образования в 2020 году стало обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса в условиях пандемии Covid-19. Известно, что московские школьники успешно сдали Единый государственный экзамен.