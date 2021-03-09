{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дежурный патруль ЦОДД вытащил застрявший в стене многоэтажного паркинга Porsche

Водитель автомобиля не справился с управлением и пробил стену

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дежурный патруль ЦОДД вытащил машину, застрявшую в стене многоэтажного паркинга. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ЖК "Ривер Парк" на Коломенской [улице] Porsche протаранил стену паркинга. Водитель не справился с управлением. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину", - говорится в публикации.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около 10:00 мск по адресу: улица Корабельная, дом 6а, строение 1, водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Теги
Россия
Грузовая машина сбила женщину на пешеходном переходе на севере Москвы
Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма
Читать полностью