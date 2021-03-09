Секретарь ОНК Москвы просит исключить трех человек за ненадлежащее исполнение обязанностей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников просит Общественную палату исключить из комиссии троих наблюдателей за непосещение мест принудительного содержания граждан. Об этом ТАСС сообщил сам Мельников.

"Сегодня мной, как ответственным секретарем Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, избранным большинством членов комиссии на первом заседании 5 состава ОНК Москвы 16 октября 2019 года, направлено обращение в Общественную палату РФ на отзыв (исключение) из действующего состава ОНК Москвы трех членов комиссии, которые не посещают с момента избрания места принудительного содержания, то есть ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, чем нарушают 76 Федеральный закон "Об Общественном контроле в местах принудительного содержания...", - заявил он.

Ранее сообщалось, что из ОНК Москвы могут исключить одну из наиболее активных членов комиссии Марину Литвинович. О голосовании в комиссии по вопросу ее исключения из состава ОНК в своем Telegram-канале сообщила сама Литвинович. Она отметила, что не согласна с этим решением. В самой ОНК заявили, что причиной того, что Литвинович собираются исключать из комиссии стало то, что она неоднократно разглашала данные следствия, хотя не имела права это делать. При этом в комиссии признали, что Литвинович выполняет свои обязанности наблюдателя регулярно и активно посещает места принудительного содержания.

Теперь ее судьбу и судьбу еще троих наблюдателей решит Общественная палата в ходе закрытого заседания.