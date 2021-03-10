Масочный режим и запрет на массовые мероприятия могут сохранить в Москве после весны

"Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше", - сказал Собянин.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Масочный режим в столичном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

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Он уточнил, что принятие столичными властями решений об отмене действующих ограничений зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Собянин также отметил, что управленческие решения в Москве, которые раньше разрабатывались годами, в пандемию коронавируса стали приниматься за сутки. "В обычные времена мы имеем разный масштаб решаемых задач, разную скорость принятия решений и серьезно отличающиеся подходы к возникающим проблемам. Плюс к этому огромное количество норм и правил, регламентирующих буквально каждый наш шаг, что порой создает неразрешимые проблемы. В марте 2020 года все изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки", - сказал мэр.

Он добавил, что полученный за минувший год опыт пригодится после того, как "город перевернет нынешнюю страницу".

Мэр отметил, что пандемия коронавируса дала ему веру в людей. "Без понимания и поддержки миллионов москвичей мы бы не справились с пандемией, жертв и потерь было бы гораздо больше. Уникальный управленческий опыт", - подчеркнул он.

По словам Собянина, москвичи в пандемию вместо участия в городских фестивалях стали невольными участниками "карнавала масок". "Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, - обернулась трагедией потери близкого человека. Пандемия лишила возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками "карнавала масок", - сказал мэр.

Он отметил, что на борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с гораздо большей пользой для москвичей. "Впрочем, это временные потери. Экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро", - добавил мэр.