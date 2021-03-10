Переменная облачность, гололедица и до 13 градусов мороза ожидаются в Москве 10 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до минус 13 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 11-13 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 21 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 11-16 градусов. В ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 28 градусов.