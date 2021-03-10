Пассажиры московского метро за восемь лет приобрели 36 млн проездных карт "Тройка"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Порядка 36 млн проездных карт "Тройка" было продано пассажирам метрополитена в Москве за восемь лет. Об этом сообщил среду мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. За восемь лет было продано 36 млн карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро", - написал Собянин.

Он добавил, что в 2021 году появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы", и в дальнейшем оплачивать проезд с помощью смартфона.

"Постоянно растет число городов, в которых работает московская "Тройка". В прошлом году она пришла в Тулу. С этого года "Тройкой" можно расплатиться более чем на 400 маршрутах Московской области и скоро их будет еще больше. Переговоры о внедрении "Тройки" идут с администрациями многих регионов страны", - написал мэр.

В магазине shop.mosmetro.ru, открытом в 2020 году, можно купить карты, брелоки и кольца "Тройка", толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другие сувениры с символикой московского метро.

"Чаще всего покупатели заказывают тематические карты "Тройка" с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков. Эти карты были выпущены совместно с разработчиками популярной игры World of Tanks", - написал мэр.