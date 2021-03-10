Более 10 тыс. пациентов прошли лечение от COVID-19 в центре "Вороновское" в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек с коронавирусной инфекцией прошли лечение в клиническом центре "Вороновское" в Москве за год. Об этом сообщается в среду на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В апреле прошлого года во время первой волны коронавирусной инфекции в столице возникла необходимость увеличить мощности по приему пациентов с COVID-19. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с коронавирусом, было принято решение о строительстве нового современного центра инфекционных болезней "Вороновское". Стационар был возведен в рекордно короткие сроки. Уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией.

"За год работы здесь было пролечено более 10 тыс. пациентов с COVID-19. По мере нормализации ситуации клинический центр "Вороновское" может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями. Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями", - приводятся в сообщении слова главного врача ГКБ им. В. П. Демихова Сергея Переходов.

Он добавил, общая мощность больницы в Вороновском предполагает размещение до 800 пациентов, при этом каждая койка могла быть трансформирована в реанимационную в течение суток.

"Медицинский центр представляет собой совершенно автономный комплекс. Диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения более 10 тыс. тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение позволяют центру не зависеть от другой медицинской инфраструктуры и оказывать помощь пациентам в рамках одной клиники", - говорится в сообщении.

Новый инфекционный стационар вошел в состав городской клинической больницы имени В. П. Демихова. Его штат составил почти 1 тыс. специалистов, среди которых 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала, около 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.