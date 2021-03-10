ТПУ "Селигерская" в Москве оформят в современном стиле

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Транспортно-пересадочный узел "Селигерская", строящийся на пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе в Москве, оформят в современном стиле: прозрачные элементы кровли сформируют внутренний атриум, фасады украсят ламели с градиентом и медиа-экраны. В составе ТПУ планируется построить большой надземный паркинг, а также многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Фасады многофункционального центра и транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально будут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столице пересадочных узлов на базе станции метро", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что многофункциональный комплекс (МФК) будет включать четыре наземных этажа с торговыми галереями и кинотеатром и один подземный уровень, где разместятся 263 машино-места и технические помещения. Первый этаж оформят как фасад-витрину со сплошным структурным остеклением, за счет чего более массивные блоки верхних этажей будут словно "парить" в воздухе. Их планируют облицевать алюминиевыми панелями с рисунком под натуральный камень светлого оттенка.

Кроме того, пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 1 258 машино-мест, украсят металлические жалюзийные решетки. Здание будет соединяться с МФК мостовыми пешеходными переходами. Также в проект ТПУ "Селигерская" входит автовокзал, торгово-развлекательный центр с подземными и надземными автостоянками. Планируется, что пользоваться ТПУ каждый день будут около 100 тыс. человек.