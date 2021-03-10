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Москву украсили 500 праздничными плакатами в честь Масленицы

Также к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву 500 праздничными тематическими плакатами в честь Масленицы, сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов. На протяжении всей масленичной недели праздничные открытки будут показывать на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа", - приводятся в сообщении слова Петра Бирюкова.

По его словам, к Масленице был подготовлен красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка этих зданий будет работать в праздничном режиме.

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