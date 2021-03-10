Директор московской школы опровергла информацию об избиении ученицы сверстниками

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Директор столичной школы №1950 Александра Белова опровергла информацию об избиении школьницы учениками из параллельного класса.

"Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что 13-летнюю девочку избили сверстники не соответствует действительности. Инцидент произошел во время игры в снежки после школы, никакого избиения со стороны ребят не было. Один из семиклассников толкнул девочку, она упала на лед. Вечером ученица рассказала о случившемся маме, и она отвезла ребенка в больницу для дополнительного осмотра. Никаких серьезных травм врач у ребенка не выявил", - рассказала директор школы.

По ее словам, в среду девочка присутствовала на занятиях в школе, чувствует она себя хорошо.

"Никаких претензий у мамы девочки к ученикам и образовательной организации нет. Однако администрация школы пообщалась с ребятами и провела беседу о необходимости соблюдения мер безопасности во время зимних игр", - сказала Белова.

Ранее сообщалось, что сверстники из параллельного класса избили девочку в центре Москвы, она госпитализирована с травмами головы и ушибами, правоохранительные органы начали проверку.