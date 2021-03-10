Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля "Нагатинский Затон" - "Кленовый бульвар" на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.

"Мы запускаем щит в Нагатинском затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре, [которые] запустим в апреле, мае и июне. [Так,] будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире", - сказал Собянин.

Как сообщил журналистам директор дирекции "Метро-2" АО "Мосинжпроект" Роман Евтушенко, за первый месяц работы планируется пройти 50 м, в следующие месяцы скорость будет наращиваться до 250 м и выше. Проходка осложняется тем, что будет вестись под действующей станцией "Печатники" и действующим коллектором подземной реки Нищенки, а также частично под Нагатинским Затоном. На тоннелепроходческом механизированном комплексе "Лилия" работают порядка 70 человек.

"ТПМК "Лилия" был произведен в 2015 году в Германии и стал первым 10-метровым ТПМК, использованным в Москве для строительства двухпутных тоннелей большого диаметра. Ранее он использовался на строительстве участка Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Окская" и западного участка БКЛ от станции "Мневники" до станции "Кунцевская". Всего было пройдено 6,9 км. Теперь "Лилии" предстоит пройти 1,2 км и в августе 2021 года достичь котлована строящейся станции БКЛ "Кленовый бульвар", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в апреле 2021 года еще один ТПМК большого диаметра "Виктория" должен начать проходку двухпутного тоннеля от "Печатников" в сторону "Нагатинского Затона". Третий большой ТПМК "Победа" в апреле завершит сооружение двухпутного тоннеля от "Кленового бульвара" до площадки № 2. Кроме того, классические шестиметровые ТПМК "Ольга" (в апреле) и "Елена" (в июне) начнут движение от ст. "Каширская" в сторону площадки № 2 для прокладки однопутных перегонных тоннелей.

О ходе работ

Мэр сообщил, что проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро выполнена уже на 94%.

"До конца года оставшиеся тоннели также будут построены, а дальше будет строительство и завершение самих станций, путевого и эклектического хозяйства, инженерных коммуникаций и так далее. Проект [строительства БКЛ] двигается, и нет сомнений, что он будет успешно завершен", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, завершить тоннелепроходческие работы на строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется в сентябре 2021 года. До сегодняшнего дня на строительстве Большой кольцевой линии метро работали четыре тоннелепроходческих комплекса, которые использовались при сооружении перегонных тоннелей на юго-западном ("Давыдково - площадка № 6"), южном ("Зюзино - Воронцовская", соединительная ветка в депо "Замоскворецкое") и восточном ("Кленовый бульвар - площадка № 2") участках метрокольца. Предстоит выполнить проходку еще четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская".

Общая длина участка составляет 11,4 км с четырьмя станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между станциями "Текстильщики" и Кленовый бульвар" поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м. В настоящее время уже сооружены однопутные перегонные тоннели от "Нижегородской" до "Текстильщиков" и двухпутный тоннель от "Текстильщиков" до "Печатников".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").