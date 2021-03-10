Выставка к 880-летию со дня рождения поэта Низами Гянджеви открылась в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Выставка "Сюжеты и образы Низами", посвященная 880-летию со дня рождения азербайджанского поэта Низами Гянджеви, торжественно открылась в Музее Востока в среду вечером. Многие экспонаты демонстрируются впервые, сообщил ТАСС куратор выставки, заместитель гендиректора музея Илья Зайцев.

"Наша задача - показать непрерывную традицию иллюстрации произведений Низами с древности до наших дней. Мы хотим продемонстрировать, как гуманистические идеи и эстетические образы великого поэта понимались и художественно осмысливались творцами Средневековья и Нового времени, как они творчески осваивались в культуре Азербайджана и других стран", - сообщил собеседник агентства.

Для посетителей выставка будет открыта с 11 марта по 3 мая. Гости музея увидят рукописи с уникальными азербайджанскими миниатюрами XIV-XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства и ковры XVII-XIX веков, графику и станковую живопись первой половины XX века из государственных и частных собраний Москвы. Всего выставка объединила 57 музейных предметов. "Подавляющее большинство экспонатов будет демонстрироваться впервые", - отметил куратор выставки.

Проект проходит при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при участии Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музея-усадьбы "Архангельское", Эрмитажа, Саратовского государственного художественного музея им. Радищева и других собраний.

Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви, - классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока. Он оставил потомкам корпус своих поэтических произведений, обычно называемый "Хамсе" ("Пятерица"). В него вошли пять самостоятельных поэм: "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Маджнун", "Семь красавиц" и "Искандар-нама".