Синоптики пообещали сильные морозы в Московском регионе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Морозы до 30 градусов ударят в Московском регионе в ночь на 11 марта. Погода в столице будет аналогична погоде в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересная ситуация: в Москве завтра, 11 марта, температура будет ниже нормы на 11-12 градусов, а в Якутске - примерно на 8 градусов будет выше нормы. Это приведет к тому, что максимальные температуры в Якутске и Москве будут одинаковыми. Днем минус 6-8 будут и в Якутске, и в Москве", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура также совпадет в Москве и Якутске - и там, и там ожидается 20-25 градусов мороза. В отдельных районах столичного региона морозы ночью будут достигать 30 градусов. "В Новой Москве будет до 26 градусов мороза, по самой области будет до минус 30 градусов", - пояснил метеоролог.