На МКАД восстановили движение в районе аварии с девятью автомобилями

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в районе столкновения девяти автомобилей на МКАД перед поворотом на улицу Свободы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 73 км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Были заняты три полосы из пяти, движение транспорта было затруднено на расстоянии 4 км.