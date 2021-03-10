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На МКАД восстановили движение в районе аварии с девятью автомобилями

Авария произошла на внутренней стороне 73 км МКАД перед поворотом на улицу Свободы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в районе столкновения девяти автомобилей на МКАД перед поворотом на улицу Свободы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 73 км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Были заняты три полосы из пяти, движение транспорта было затруднено на расстоянии 4 км.

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