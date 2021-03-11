В Москве пройдет акция по борьбе с наркоторговлей "Сообщи, где торгуют смертью"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Акция "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет в столице с 15 по 26 марта, полиция просит граждан помочь им в пресечении наркопреступлений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В период с 15 по 26 марта на территории города Москвы проводится общероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью". Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - говорится в сообщении.

Полиция призывает москвичей с активной гражданской позицией сообщать информацию о наркопреступлениях по телефону "02" (с мобильных - 102), либо на сайте главка.

Также профилактические мероприятия пройдут в образовательных, спортивных организациях, учреждениях социальной защиты населения.