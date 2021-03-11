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Омбудсмен Москвы поддержала идею четырехдневной рабочей недели для женщин

По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, мнения экспертов по этой теме расходятся

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. Об этом она заявила в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19" в четверг.

"Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что все-таки у них нагрузка - совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает - [его наличие] очень и очень важно, мне кажется очень правильным", - сказала Потяева.

Она также считает, что идея введения четырехдневной рабочей недели будет обсуждаться еще не раз. Кроме того, по словам Потяевой, мнения экспертов по данной теме расходятся.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он говорил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также отмечал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.

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