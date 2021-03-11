Власти Москвы не планируют возвращать подземные реки в черте города на поверхность

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Идея по возвращению на поверхность московских рек, в том числе Неглинки, не рассматривается правительством Москвы. Проект будет крайне дорогостоящим, долгим и потребует серьезной перестройки всего центра города, сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее консалтинговое бюро "КБ Стрелка" представило результаты исследования "Москва - город ста пятидесяти рек", в рамках которого эксперты подсчитали, что половина речной системы города заключена в подземные коллекторы. Они предложили вернуть часть водоемов столицы на поверхность и восстановить естественный гидрологический цикл города. В качестве примеров в бюро выбрали реку Неглинную, ручей Черторый (его предлагается "поднять" в районе Гоголевского бульвара) и утраченные заливные луга в Лужниках.

Заместитель мэра напомнил, что Неглинка была убрана под землю 200 лет назад. "Сейчас никто не готов дать подробный прогноз, в каком ключе повлияет на те или иные аспекты жизни города этот проект. Но процесс его реализации точно остановит жизнь всего центра столицы, возможно, на десятилетия", - сказал Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса Москвы, вопрос возвращения малых рек из коллекторов на поверхность в повестке столичного правительства не стоит. "Те, кто предлагают раскопать Неглинку, должны понимать, что это потребует огромных бюджетных вложений - перекладка всех инженерных сетей, реализация мероприятий по сохранению существующей застройки, изменение схемы движения транспорта и тому подобное, и так далее", - сказал Бочкарев.

"Идея по возвращению Неглинки и других малых рек, убранных в подземные коллекторы, на поверхность - не новая, такие концепции возникают примерно раз в пять-десять лет. Последний раз инициативная группа обращалась к нам лет шесть назад с проектом по воссозданию Кузнецкого моста. До этого идею вернуть Неглинку на поверхность рассматривали в 1996 году при разработке проекта реконструкции Манежной площади. Но всегда, уже после первых примерных набросков, специалисты приходили к выводу о нецелесообразности таких проектов", - подчеркнул Бочкарев.