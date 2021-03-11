Москва не планирует полностью переходить на дистанционное обучение

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса поспособствовала развитию электронных сервисов, но Москва полностью переходить на дистанционный формат обучения не планирует. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Пандемия подвигла нас, чтобы быстрее развивать электронные сервисы. Все-таки, конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью", - сказал мэр в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что в период пандемии качество образования в Москв не снизилось. Это стало возможным во многом благодаря Московской электронной школе.