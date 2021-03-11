{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на 41-м км МКАД восстановили после ДТП с четырьмя машинами

Предварительно, пострадал один человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Движение на 41-м км МКАД восстановлено после дорожной аварии с участием четырех автомобилей, в том числе двух грузовиков. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на 41-м км МКАД, где столкнулись четыре машины, в том числе два грузовика, было затруднено движение на 3,7 км. По предварительной информации, пострадал один человек.

Теги
Россия
Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове
Мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что ребенок слишком медленно собирался в школу
Читать полностью