Движение на 41-м км МКАД восстановили после ДТП с четырьмя машинами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Движение на 41-м км МКАД восстановлено после дорожной аварии с участием четырех автомобилей, в том числе двух грузовиков. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на 41-м км МКАД, где столкнулись четыре машины, в том числе два грузовика, было затруднено движение на 3,7 км. По предварительной информации, пострадал один человек.