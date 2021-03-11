В МВД сообщили, что пострадавших в ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Грузовик и легковая машина столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате ДТП пострадали три человека, которые находились в легковой машине. "Около 22:00 мск в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух транспортных средств - грузового и легкового автомобилей. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Департаменте транспорта столицы уточнили, что столкновение произошло на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. "Движение ограничено до одной полосы", - сказано в сообщении в Telegram-канале.