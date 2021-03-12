На московском сервисе Russpass появилась возможность приобрести билеты на "Аэроэкспресс"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пользователи московского туристического сервиса Russpass теперь могут покупать билеты на поезд "Аэроэкспресс" до аэропорта и обратно. Новая опция позволит экономить время и приобретать все необходимое для поездки на одном сервисе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Билеты в и из аэропорта можно купить в специальном разделе на Russpass. Здесь же можно узнать информацию об адресах и вокзалах, с которых поезда отправляются в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Чтобы оформить поездку по любому маршруту "Аэроэкспресса", необходимо выбрать количество билетов, дату и ввести данные пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Оплатить заказ можно одним из удобных способов, в том числе с помощью банковской карты, либо через системы Apple Pay или Google Pay. Тариф не отличается от указанных на официальном сайте перевозчика.

"Оформленные билеты после оплаты появятся в личном кабинете на Russpass в разделе "Ж/д билеты", а также придут на электронную почту. Приобретенный билет действует на любом направлении "Аэроэкспресса". Поезда курсируют с раннего утра до поздней ночи, а время в пути составляет менее часа", - рассказал собеседник агентства.

Также на Russpass туристы могут составить личный план поездки, приобрести билеты на самолет или поезд, которые также будут доступны в личном кабинете. Кроме того, сервис позволяет пополнить транспортную карту "Тройка". Сделать это можно без регистрации на сайте с помощью банковской карты или со счета мобильного телефона.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. На Russpass доступно более 1 200 предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.