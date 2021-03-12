Участниками столичного проекта "Спортивные выходные" стали свыше 12 тыс. человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек приняли участие в проекте "Спортивные выходные", который стартовал летом 2020 года. Занятия проходят в онлайн-формате, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Московский спорт".

"Спортивные выходные" - совместный проект Департамента спорта Москвы и центров госуслуг "Мои документы". В рамках проекта любой желающий может заниматься любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами индивидуально с помощью Zoom или в любое удобное время на канале в YouTube.

"Наш проект стартовал летом 2020 года. За это время в онлайн-тренировках приняли участие более 12 тыс. человек. К моменту начала третьего сезона проекта количество просмотров тренировок на канале "Спортивных выходных" в YouTube приблизилось к 180 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что третий сезон уже начался.

"Спортивные выходные" стали еще интереснее и динамичнее. Утренняя зарядка с элементами йоги, стретчинга, пилатеса, ОФП (общей физической подготовки) проходит каждое утро. По выходным участников ждут тренировки по скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге, танцам и еще нескольким популярным и модным спортивным дисциплинам. К тренировкам в рамках "Спортивных выходных" присоединится известная актриса Яна Кошкина. Вместе с тренерами проекта она проведет тренировку по йоге", - рассказал собеседник агентства.

Также гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов составит компанию участникам проекта на функциональных тренировках, а стендап-комик, телеведущий и актер Владимир Маркони примет участие в функциональной и танцевальной тренировках.