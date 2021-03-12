Снимки КТ и МРТ стали доступны москвичам в электронной медицинской карте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пользователи электронной медицинской карты в Москве смогут просматривать свои снимки КТ и МРТ на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобными для горожан. Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований - это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС. Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов, ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате.

Теперь скачать файлы со снимками исследований москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо". Кроме того, пользователям доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

"Чтобы получить ссылку на архив со снимками, необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка нужный протокол и затем нажать "Запросить изображение исследования". Оповещение о готовности ссылки для скачивания появится на портале mos.ru в разделе уведомлений (иконка с колокольчиком), который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты уведомление отразится в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой "Исследования", - говорится в сообщении.

Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM. В архиве будет специальная программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по ее использованию. Ссылки для скачивания файлов будут действовать на странице с протоколом исследования в течение пяти дней.