Новая функция появилась на московском сервисе "Социальный навигатор"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Разработчики сервиса "Социальный навигатор" в Москве добавили новую функцию. Теперь там можно узнать о доступности учреждений системы социальной защиты для маломобильных горожан, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак сообщил, что "Социальный навигатор" - это онлайн-сервис в виде интерактивной карты для поиска организаций, которые оказывают социальные услуги. По его словам, сервис стараются развивать, делая еще удобнее для пользователей. В него добавили информацию о доступности более 500 объектов социальной защиты для маломобильных жителей и людей с инвалидностью. Также в "Социальном навигаторе" появились еще 40 соцуслуг для горожан.

Кроме того, на карту добавили 130 некоммерческих организаций, которые помогают семьям с детьми, в том числе с приемными, старшему поколению, людям с инвалидностью, безработным жителям и другим.

Ежемесячно сервисом пользуются около 60 тыс. человек, а за все время работы он помог уже 900 тыс. человек. Работа по развитию сервиса продолжается: делается удобнее поисковая система и обновляется каталог.

В сообщении также сказано, что в целом на карте сервиса можно найти более 770 адресов и 175 услуг по 24 категориям. Их предоставляют городские учреждения социальной защиты и более 300 некоммерческих организаций (НКО) - победителей конкурса грантов "Москва - добрый город" 2019 и 2020 годов.

Создание доступной безбарьерной среды является одним из приоритетов Москвы. Уже 86% социально значимых объектов приспособлены для маломобильных людей. В "Социальном навигаторе" в карточках организаций, подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения, описаны элементы инклюзивной среды, которые есть в том или ином здании. Например, указатели со шрифтом Брайля, парковка с местами для инвалидов, широкий входной дверной проем, пандус, адаптированная туалетная комната, информационные табло для слабослышащих и другие. Позже каталог расширят и добавят описание элементов на карточки НКО.