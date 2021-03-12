Несколько станций метро в центре Москвы проверили после угрозы взрыва

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Несколько станций метрополитена в центре Москвы проверили в четверг из-за сообщения о "минировании". Информация оказалась ложной, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"11 марта в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва ряда станций метро. По указанным адресам были направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи. В ходе проверки взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было, информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

По его данным, проверка проводилась, в частности, на станциях метро "Александровский сад" и "Пушкинская". Эвакуация людей не проводилась. Метро работало в штатном режиме.