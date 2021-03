В Москве назвали победителей конкурса исполнителей авторской музыки "Моспродюсер ON AIR"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Певица Катя Рикеда, группы Sparks Boys и Sometimes Band из Москвы, а также группа Dreams Shadow из Воронежа стали победителями Всероссийского конкурса исполнителей авторской музыки "Моспродюсер ON AIR", который завершился в Москве, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"Стали известны имена победителей всероссийского музыкального проекта "Моспродюсер ON AIR". Ими стали певица Катя Рикеда, группы Sparks Boys и Sometimes Band из Москвы, а также группа Dreams Shadow из Воронежа. Музыканты победили в проекте по итогам онлайн-голосования и оценкам жюри. Победители этой весной выступят с сольными концертами на "Наше-ТВ". Проект "Моспродюсер ON AIR" состоял из нескольких этапов", - сказал собеседник агентства.

Для участия в проекте музыкальные коллективы направляли свои заявки с видеозаписями исполнения авторской песни. Эксперты оценили заявки и выбрали 15 полуфиналистов, которые приняли участие в онлайн-голосовании.

"По результатам онлайн-голосования из каждой пятерки было выбрано по два финалиста с большим числом голосов. Судьбу четырех победителей решили эксперты "Наше-ТВ". География проекта насчитывает десятки городов, среди которых Анапа, Владивосток, Евпатория, Казань, Москва, Санкт-Петербург, а также Костанай (Казахстан), Фаниполь (Белоруссия) и многие другие. Помимо начинающих музыкантов, в проекте приняли участие уже состоявшиеся артисты: Батишта, в прошлом солист группы Банд'Эрос, Istokiya & Вадим Галыгин и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский", - рассказали в пресс-службе.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, всего за три недели поступило почти 4 тыс. треков от музыкантов из разных городов России и других стран. "Хотелось бы отметить не только количество, но и качество работ. Многие из них на достойном уровне и запросто могут конкурировать с материалом уже известных артистов", - сказал Петров.

Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры Москвы, занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.