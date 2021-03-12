В Москве летальность от коронавируса как основной причины составила 2,57% к концу февраля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Летальность от коронавируса как основной причины смерти в Москве на конец февраля этого года составила 2,57%. Об этом сообщает в пятницу столичный департамент здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания",- говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, новая коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в Москве в январе в 5 588 случаях , в феврале - 3 113. "Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года", - говорится в сообщении.

Также на сайте департамента отмечается, что от коронавируса как основной причины в январе умерли 5 038 человек, а в феврале - 2 340 человек. "В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте, как при жизни, так и посмертно, по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные, случаи", - добавили в материале.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 996 889 случаев заражения, из них 1 610 за последние сутки. Выздоровели 917 809 человек, умерли 15 657.