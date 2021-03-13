В Москве новогодние световые украшения оставят до 1 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новогодние световые конструкции на улицах и площадях Москвы останутся до 1 апреля. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля. После демонтажа украшения доставят на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников.

Бирюков отметил, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали около 4 тыс. различных декоративных конструкций.