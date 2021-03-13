Строить станции, помимо "Суворовской", на Кольцевой линии метро Москвы пока не планируется

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы пока не рассматривают строительство на Кольцевой линии столичного метрополитена станций, кроме "Суворовской", которая станет пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Рассматривается станция "Суворовская", ее основная задача - это создать соединение Люблинско-Дмитровской линии с существующей Кольцевой линией. Станция "Суворовская", основные ее выводы, были в предыдущие годы построены, она очень сложная, так как глубокого строительства. Иных станций на Кольцевой линии пока не рассматривается, в них пока никакой технологической потребности нет. Если такая необходимость возникнет в связи с тем, что будут перестраиваться какие-то районы города, то перейдем к рассмотрению этого вопроса", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС о планах по строительству новых станций на Кольцевой линии московского метрополитена.

Ранее он сообщал, что интеграцию строящейся станции "Суворовская" Московского метрополитена и действующей Кольцевой линии могут провести без остановки движения. "Хочу отметить, что строительство объектов на действующих линиях всегда является очень сложным, затратным и трудным проектом. Поэтому в строительстве [новых станций Кольцевой, кроме "Суворовской"] пока нет еще никакой ни физической, ни экономической целесообразности <…> При ее возведении потребуется примыкание к действующей Кольцевой линии, это очень сложная операция. Мы сейчас рассматриваем варианты, чтобы правильным образом спланировать уже все риски и принять решение по началу строительства", - заключил он.

Как сообщалось ранее, строительство станции займет не менее пяти лет из-за сложностей технического и инженерного характера. Бочкарев отмечал, что проектирование станции московского метрополитена "Суворовская" требует решения сложных инженерных задач, это самая долгая стадия работ, непосредственно строительство будет вестись ударными темпами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы решили вернуться к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженному ранее на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта.