Адвокаты рассказали, что вменяют задержанным на форуме в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Никто из задержанных на съезде "Объединенных демократов" в Москве не обвиняется в нарушении санитарных норм, им вменяется в вину деятельность в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили адвокаты, которые оказывали задержанным правовую помощь.

"Я только что вышел из ОВД "Измайлово", там сейчас отпустили всех задержанных. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Об обвинениях в нарушении санитарных норм речи не идет. Никто не заявлял о возбуждении какого-либо уголовного дела по итогам сегодняшнего мероприятия", - сказал адвокат Леонид Соловьев.

Адвокаты Сергей Тельнов и Дмитрий Захватов, которые защищали задержанных в отделениях полиции "Новогиреево" и "Новокосино", также отметили в беседе с ТАСС, что их доверителей обвиняют по ст. 20.33 КоАП РФ. "В их числе муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, она также обвиняется в этом административном правонарушении", - сказал Захватов. Об обвинениях в нарушении санитарных норм, по словам защитников, речь также не идет.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции журналистам сообщили, что в субботу в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. При этом, по словам полицейских, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Всего по данным полиции, в территориальные органы внутренних дел было доставлено около 200 человек.

Ранее о задержании 170 участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ. Согласно закону по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Среди задержанных муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.