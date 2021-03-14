Собянин заявил, что эффект от открытия Большой кольцевой линии превысит эффект от МЦК

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Влияние строящейся Большой кольцевой линии после ее открытия на движение в городе будет выше, чем от запущенного ранее Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда она будет построена - это революция в московском метро, потому что позволит снизить нагрузку всех головных участков, действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дало МЦК, это будет еще больший эффект", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Ранее мэр сообщил, что проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро выполнена уже на 94%. Как уточняли в пресс-службе мэра и правительства Москвы, завершить тоннелепроходческие работы на строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется в сентябре 2021 года.

"В течение 3-4 месяцев последние проходческие компании зайдут под землю, и уже к концу года все 100% тоннелей будут прорыты. Одну за другой мы начинаем открывать станции. Сами сооружения станций - это гигантские сооружения под землей, это два, а то и три пятиэтажных дома", - уточнил Собянин.

О комфорте в метро

"Метро не существует само по себе, оно существует для пассажиров. Не только для того, чтобы перевезти из точки А в точку Б, но и чтобы на протяжении всей поездки он чувствовал заботу о себе, комфорт, ему там было даже интересно, у него должны быть там Wi-Fi, возможность посмотреть телевизор, спокойно проехать в комфортной обстановке, комфортно расплатиться. Чтобы он чувствовал себя главным в метро. Только так оно, конечно, будет популярно", - заключил мэр.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").

МЦК - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году. Всего на Московском центральном кольце 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт. С обеих сторон железной дороги организованы удобные подъездные пути, разворотные площадки для автобусов, установлены новые остановки. Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года.