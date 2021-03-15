В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в течение недели

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают москвичей в течение недели. Первая половина недели будет теплой, однако в четверг температура опустится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пушкин говорил об осени "унылая пора, очей очарованье", а тут эта весенняя неделя окажется такой "унылой порой". Будет облачно, мрачновато, давление будет чуть ниже нормы, периодически будут осадки", - сообщил он.

В первой половине недели днем в Москве ожидается 2 - 5 градусов тепла. Однако во второй половине температура в Москве понизится. В четверг ночью столбик термометра опустится до 6 градусов мороза. В ночь на субботу ожидается 9 градусов мороза.