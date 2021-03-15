Финалистами премии Москвы в области архитектуры и градостроительства стали 38 проектов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Финалистами премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства в 2021 году стали 38 проектов. На рассмотрение экспертного совета было подано 140 заявок, среди них есть небоскребы, районные дома культуры, станции метро и мосты, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году на рассмотрение экспертного совета было подано 140 заявок. Это самое большое число участников за всю историю существования награды. Финалистами конкурса стали 38 проектов. На фоне таких масштабных проектов как, например, многофункциональный комплекс зданий Национального космического центра на Филевском бульваре, четвертая часть заявок приходится на проекты социальной инфраструктуры. Это не только детские сады, школы и больницы, но и спортивные центры для профессионалов и любителей, а также дома культуры, которые после открытия должны стать полноценными точками притяжения для жителей районов. Наравне с двумя новыми проектами в ММДЦ "Москва-сити", представлены и проекты реконструкции Московского дворца молодежи (МДМ)", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Финалистов премии определяют в пяти номинациях. Среди них - "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации" и "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта административно делового и торгового назначения".

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году. Награда присуждается за разработку наиболее качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства. Голосование за лучшие проекты проходит в два этапа. На первом формируется лист номинаций и номинантов, на втором определяют победителей. Один проект может получить до пяти премий в размере 1 млн рублей за каждую.