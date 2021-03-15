В Москве самому пожилому вакцинировавшемуся от коронавируса жителю 104 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Самому пожилому жителю Москвы, который сделал прививку от коронавируса, 104 года, из более 700 тыс. вакцинировавшихся 50% составляют люди старше 60 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"Хотелось бы сказать, что самому возрастному вакцинированному от коронавируса москвичу - 104 года <…> Всего в Москве прививку от коронавируса получили более 700 тыс. человек, из них 50% старше 60 лет", - сказал Тяжельников.

Он напомнил, что прививку могут сделать москвичи старше 60 лет, так как относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят коронавирус, а также люди с хроническими заболеваниями, при которых необходимо соблюдать домашний режим.

По словам специалиста, прививку можно сделать, если у человека отсутствует обострение хронического заболевания, пациент не принимал участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса. Кроме того, прививку можно также сделать, если житель не болел ОРВИ в течение двух недель до вакцинации, а также если в последние 30 дней не делались другие прививки.

"По сути, вакцинация - это единственный способ защитить пожилых пациентов <…> Мы должны процессы вакцинации активизировать, как никогда", - добавил Тяжельников.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 001 747 случаев заражения, из них 1 353 за последние сутки. Выздоровели 921 424 человека, умерли 15 815.