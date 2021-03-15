Кинозалы в новом центре "Высота" в Кузьминках могут заработать в августе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кинозалы в новом многофункциональном общественном центре "Высота", созданном в результате реконструкции бывшего кинотеатра, могут заработать в августе этого года. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Кинотеатр был совсем никакой, долго мы обсуждали, что с ним делать, было желание его снести, многие предлагали тут жилой дом вместо него построить. Мы настояли, чтобы здесь сохранился кинотеатр, [но] с торговлей, кафе, ресторанами, детскими игровыми площадками. Первая очередь уже сдана, думаю, что в августе заработают и все кинозалы. Так что и в Кузьминках можно будет кино смотреть", - сказал Собянин в ходе осмотра центра на улице Юных Ленинцев.

Мэр отметил, что рядом с центром ранее была построена круглогодичная ярмарка "европейского уровня, а не временная палатка". "Продолжаем благоустройство Кузьминского парка, бульвары сделали; дворы будем благоустраивать, где это нужно <...> Очень важный, большой и уютный район, здесь красивые парковые территории находятся", - сообщил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реконструкция здания была завершена в декабре 2020 года в рамках программы создания районных многофункциональных общественных центров на базе исторических московских кинотеатров. Сам кинотеатр "Высота" был построен в 1965 году, и со временем оборудование и уровень комфорта кинозалов перестали отвечать современным требованиям, здание постепенно утратило значение центра притяжения жителей района.

"В результате комплексной реконструкции, проведенной в 2018-2020 годах, общая площадь бывшего кинотеатра была увеличена до 9,2 тыс. кв. м. С помощью технологии 3D-сканирования была восстановлена историческая вывеска кинотеатра, которая теперь украшает фасад общественного центра, выполненный в современном стиле", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что в здании будет работать кинокомплекс с четырьмя залами общей вместимостью 228 мест, два из которых приспособлены для показа стереоскопических 3D-фильмов. Залы оснастят креслами комфорт-класса и системами тифлокомментирования для слабослышащих. Также здесь будет реализована новая концепция бесконтактного кинобара - заказать попкорн и напитки можно будет онлайн и забрать их на специальной стойке в кинотеатре. Кроме того, в обновленной "Высоте" был открыт супермаркет "Лента", планируется размещение магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви, кафе и ресторанов, зон развлечений для детей и подростков, заключили в пресс-службе.

Реконструкция кинотеатров

Открытый аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности Москвы, состоялся в 2014 году. Победитель аукциона - ООО "Эдисонэнерго" (ADG Group) - принял обязательства за свой счет провести реконструкцию зданий с сохранением культурно-досуговых функций. Архитектурная концепция трансформации бывших кинотеатров в многофункциональные общественные центры была разработана британским архитектором Амандой Ливит, автором проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне, и адаптирована российскими проектировщиками под особенности каждого из объектов.

Так, к началу 2021 года инвестор завершил реконструкцию и ввел в эксплуатацию семи общественных центров - "Ангара" (Нагорный, Чонгарский бульвар, д.7), "Эльбрус" (Царицыно, Кавказский бульвар, д.17), "Будапешт" (Бибирево, улица Лескова, д.14), "Рассвет" (Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.23), "Нева" (Левобережный, Беломорская улица, д.16А), "Марс" (Алтуфьевский, Инженерная улица, д.1), "Высота" (Кузьминки, улица Юных Ленинцев, д.52). Продолжаются работы по реконструкции 23 бывших кинотеатров: "Киргизия", "София", "Саяны", "Байконур", "Экран", "Янтарь", "Солнцево", "Аврора", "Орион", "Баку", "Витязь", "Орбита", "Бирюсинка", "Планета", "Алмаз", "Прага", "Звездный", "Керчь", "Родина", "Первомайский", "Патриот", "Улан-Батор", "Мечта". Завершить реконструкцию большинства кинотеатров планируется в 2021-2022 году.