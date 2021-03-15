Духовное собрание мусульман России намерено открыть в Москве музей исламской культуры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) намерено открыть музей исламской культуры при межрелигиозном центре в Москве, когда он будет построен. Об этом председатель организации муфтий Альбир Крганов заявил на круглом столе "Творчество как способ сплотить народ: объединительная роль искусства" в Общественной плате РФ в понедельник.

"В России, в великом государстве, до сих пор у нас нет постоянно действующего музея исламской культуры. <…> При принятии положительного решения о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке мы там собираемся построить в том числе и такой музей", - сказал он.

24 сентября 2020 года на конференции в ТАСС Крганов сообщил о намерении построить межрелигиозный центр в Коммунарке. Тогда в пресс-центре ДСМР сообщили ТАСС, что этот проект согласовали с мэрией Москвы, однако в течение 8 лет он не мог получить разрешения на строительство. Кроме того, по информации пресс-центра, не было возможности добиться выделения и закрепления за ним земельного участка.