Проценко: вакцинация от COVID-19 поможет снизить летальность среди пожилых пациентов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко уверен, что вакцинация от коронавируса поможет снизить летальность среди пожилых пациентов с подтвержденным диагнозом.

"Мне кажется, что мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против коронавируса. Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь <…> к снижению летальности в пуле пожилых пациентов. Поэтому вакцинация и еще раз вакцинация", - сказал Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

По его словам, всего в Коммунарке было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%. Общий коечный фонд составил 2 156 коек, из них 440 в отделении реанимации, 797 - терапевтических коек в основном корпусе, а также 919 терапевтических коек во временном госпитале.

"С самого начала мы понимали, что в отделениях реанимации будет достаточно много пожилых больных. Во многом этому способствовали данные, которые накапливали наши коллеги из Европы и США. Дальнейший анализ это подтвердил. Большая часть пациентов в Коммунарке - это, действительно, пациенты старше 65 лет. <…> Мы понимаем глобально, что пожилых пациентов в реанимации будет становиться все больше (из-за большого числа сопутствующих заболеваний - прим. ТАСС)", - отметил главврач.

Он уточнил, что почти 30% - это группа пациентов 65-74 года, 21% - пациенты в возрасте от 75 до 84 лет и старше 85 лет.