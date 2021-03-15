Температурные колебания сохранятся в Москве до конца недели

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москвичей в течение недели ожидают колебания и контраст температуры. С четверга начнется ускорение таяния снежного покрова, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю. <...> Типичная весенняя, мартовская, погода", - сказал он на онлайн-конференции в Москве в понедельник.

По словам директора Гидрометцентра, контрастность дневной и ночной температуры увеличится в столице с 18 марта. "Контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. Если вы помните, у нас последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - пояснил метеоролог.