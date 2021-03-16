Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в двух ТЦ Москвы с 17 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выездные пункты вакцинации от коронавируса заработают с 17 марта в еще двух торговых центрах Москвы - "Домодедовском" и "Кунцево Плаза". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С 17 марта выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в двух торговых центрах столицы - "Домодедовский" и "Кунцево Плаза". Бесплатную вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Они осматривают пациентов до и после прививки, а также назначают дату второй процедуры", - говорится в сообщении.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Вакцинация первым и втором компонентом вакцины проходит в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО, в торгово-развлекательном центре "Афимолл сити". Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах "РИО" Ленинский", "Дубровка", "Круг" и "Тройка". Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный", "Калужский", "Европейский".

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных клиниках. Москва заключила 99 соглашений с частными медицинскими организациями, 75 клиник уже начали вакцинировать жителей.