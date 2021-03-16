Из незаконного оборота в Москве чаще всего изымают алкоголь и икру

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции на территории Москвы чаще всего изымают из незаконного оборота поддельный алкоголь, контрафактую одежду и аксессуары, а также икру и осетровых рыб, добытых браконьерским путем. Об этом во вторник сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ Михаил Лобанов в эфире радио "Милицейская волна".

"Борьба с контрафактным алкоголем является приоритетным направлением деятельности нашей службы. Ежегодно по несколько десятков тонн контрафактной продукции изымается. В частности, в 2020 году было изъято более 53 тонн уже изготовленной фальсифицированной алкогольной продукции - это и водка, и ром, и текила, и виски, и порядка 13 тонн этилового спирта", - сказал он.

По словам Лобанова, особенно активизируется криминальная деятельность, связанная с попытками поставок или производства алкоголя для последующего сбыта на территорию Московского региона, в преддверии новогодних праздников.

"Кроме контрафакта на потребительском рынке, особое внимание нами уделяется сфере и криминализации оборота биоресурсов", - добавил он, отметив, что для пресечения данных правонарушений полицейские тесно работают с Росрыболовством. "Регулярно проводятся мероприятия по пресечению поставки и сбыта на территории Москвы икры и осетровых пород рыб, добытых браконьерским путем, - сказал Лобанов. - Еще одним из немаловажных моментов проблем наших является борьба с контрафактной реализацией одежды и аксессуаров различных известным марок, которые зачастую злоумышленники реализуют через интернет".

По словам представителя столичной полиции, в Московском регионе также присутствует такой вид преступности, как нарушение авторских и смежных прав, связанных с использованием программных продуктов различного рода. За них, помимо гражданской ответственности, предусматривается административная или уголовная.

Лобанов подчеркнул, что у полиции налажена тесная связь с представителями правообладателей торговых марок на территории России. Контрафактная продукция изымается, а организаторы данной деятельности привлекаются к уголовной ответственности. Вместе с тем, по его словам, гражданам нужно внимательнее подходить к совершению покупок в магазинах либо интернете.

Признаки поддельной продукции

Также Лобанов сообщил, что крайне низкая цена товара и нарушение целостности упаковки могут быть показателями поддельной продукции.

"Создано большое количество сайтов, которые реализуют контрафактную продукцию. Поэтому при приобретении продукции нужно в первую очередь обращать внимание на цену такой продукции, то есть она не может быть крайне низкой, неадекватной тем товарам, которые приобретаются", - сказал он во вторник в эфире радио "Милицейская волна".

Кроме того, отметил представитель полиции, если продукция приобретается в магазинах либо других объектах торговли, нужно обращать внимание на упаковку, маркировку, а также на внешние признаки, которые могут говорить о некачественности и контрафактности указанной продукции.