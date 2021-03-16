Номер московской службы помощи бездомным интегрировали с "112"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Жители Москвы теперь могут помочь бездомным людям по номеру "112", а не только по номеру "Социального патруля". Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Соцслужбы Москвы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Теперь они сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить по всем известному номеру 112, а не только по основному номеру "Социального патруля", который не так легко запомнить. Звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки. Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду, а принцип "одного окна" сделает поддержку бездомным людям более доступной", - сказала Ракова.

Если заявитель по номеру "112" сообщит о бездомном человеке, оператор службы "112" передаст информацию в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки, и специалист диспетчерской службы Центра предложит абоненту помощь с организацией ночлега. Если человек соглашается, но бездомный не может добраться до места ночлега самостоятельно, то за ним оперативно приедет мобильная бригада "Социального патруля" и отвезет в Центр.

Мобильные бригады выезжают на вызовы в круглосуточном режиме. В составе каждой бригады - социальные работники, которые имеют большой опыт работы с бездомными людьми.

В учреждении готовы предложить и другие виды поддержки. В зависимости от ситуации Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки может, кроме ночлега, предоставить питание, одежду, оказать первую доврачебную помощь и так далее.

"Кроме вызовов по единому номеру 112, звонки также продолжат принимать по прямым номерам службы "Социальный патруль": 8 (499) 357-01-80 и 8 (495) 720-15-08", - напомнила Ракова.