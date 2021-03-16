Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в марте и апреле

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 17 марта по 16 апреля (кроме 3, 4, 10 и 11 апреля). Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Перово-1 - Люберцы-1, Щурово - Голутвин и Виноградово - Шиферная, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Расписание электричек Казанского направления в столичном регионе и Рязанской области изменится с 17 марта по 16 апреля (кроме 3, 4, 10 и 11 апреля). Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Перово-1 - Люберцы-1, Щурово - Голутвин и Виноградово - Шиферная, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Кроме того, продолжится реконструкция моста через реку Нерскую. Железнодорожники произведут замену железобетонных плит, на которых проложены пути. Длина моста составляет 56 м", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что у некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время работ из расписания выведут несколько поездов на участках: Москва - Раменское, Раменское - Голутвин - Фруктовая.

Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.