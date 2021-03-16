Движение по Новодмитровской улице в Москве перекрыто из-за пожара в БЦ "Савеловский Сити"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по Новодмитровской улице в Москве перекрыто из-за пожара в бизнес-центре "Савеловский Сити". Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Перекрыто движение по Новодмитровской улице, поток перенаправляют в обратную сторону от д. 2, корпус 1, с обоих направлений", - говорится в публикации.

В 10:27 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре в 20-этажном бизнес-центре "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице в Москве. Из здания эвакуировано около 300 человек. Пострадавших нет. Изначально сообщалось о загорании в одном из кабинетов. В 11:11 мск пожар локализован. На 17-м этаже происходит возгорание оборудования в помещении вентиляционной камеры на площади 5 кв. м.