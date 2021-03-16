Движение по Новодмитровской улице в Москве открыли после пожара в БЦ "Савеловский Сити"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по Новодмитровской улице в Москве восстановлено после пожара в бизнес-центре (БЦ) "Савеловский Сити". Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Новодмитровской улице открыто. Сохраняются трудности в сторону Проектируемого проезда № 7612 ", - говорится в публикации.

Ранее движение по Новодмитровской улице было перекрыто, поток перенаправляли в обратную сторону от д. 2, корпус 1.

В 10:27 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре в 20-этажном бизнес-центре "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице. Из здания эвакуировали около 300 человек. В 11:11 мск пожар был локализован, установлено, что на 17-м этаже происходило возгорание оборудования в помещении вентиляционной камеры на площади 5 кв. м. В 11:22 мск пожар ликвидирован. Были спасены 13 человек. Сведений о пострадавших не поступало.