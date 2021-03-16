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Работы по очистке монумента Победы на Поклонной горе после зимы пройдут 17 марта

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что обычно на промывке монумента Победы работает бригада из пяти человек и спецтехника

МОСКВА, 16 марте. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в среду, 17 марта, масштабную промывку после зимы монумента Победы на Поклонной горе, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что обычно на промывке монумента Победы работает бригада из пяти человек и спецтехника - поливомоечная машина и гидровышка. Сама процедура занимает несколько часов.

"На очистку монумента уходит около двух кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой", - уточнил он.

Бирюков подчеркнул, что городские службы постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга.

"Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 т располагается за спиной скульптуры Ники", - сказал заммэра.

Весенняя промывка инженерных сооружений

"С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тыс. объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники", - сообщил Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску. "Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействовано свыше 250 единиц техники и около 2 тыс. рабочих.

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