Реставрацию более 100 памятников культуры завершат в Москве в 2021 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Реставрацию свыше 100 объектов культурного наследия планируется завершить в этом году в Москве, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра Доходного дома купца В. Е. Быкова по итогам реставрации.

По его словам, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, и сложности в экономике, работы по сохранению памятников в городе продолжаются.

"В прошлом году мы отреставрировали 124 здания, 14 из которых были руинированы. В этом планируем завершить работы более чем на ста памятниках. Самая большая в мире программа по реставрации продолжается", - сказал мэр.

Он отметил, что за 10 лет в городе отреставрировано свыше 1,5 тыс. объектов, в том числе Доходный дом купца В. Е. Быкова, расположенный по адресу 2-я Брестская, 19/18, строение 1 - один из самых известных памятников московского модернизма, построенный в начале XX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

В рамках посещения объекта Собянин также наградил званием "Почетный реставратор города Москвы" трех специалистов отрасли. Утвержденное в 2013 году звание присваивается специалистам отрасли, добившимся выдающихся успехов в сохранении и реставрации объектов культурного наследия в Москве. Кандидаты на присвоение звания должны иметь стаж работы в реставрационной отрасли не менее 20 лет.