ВДНХ запустила в соцсети мини-сериал о жизни животных на "Городской ферме"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мини-сериал об обитателях "Городской фермы" на ВДНХ начал выходить в группе выставки в "ВКонтакте" с 16 марта. Первым героем нового проекта стал козел Иван, сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"С 16 марта в группе ВДНХ в "ВКонтакте" начинает выходить мини-сериал об обитателях "Городской фермы". Главного героя этой недели - козла Ивана - на первом видео кормят с рук, а на втором он уже самостоятельно ест с края вольера. Участниками следующих серий будут гусь Василий, олень Сказка и другие животные", - говорится в сообщении.

Каждый герой будет появляться на экране три раза в неделю, один съемочный день будет сопровождаться видеороликом о повседневной жизни обитателей "Городской фермы" с текстовыми пояснениями "от первого лица". Этот новый видеоформат создается при поддержке "Клипов "ВКонтакте".

"Городская ферма" на ВДНХ - семейный образовательный центр. Здесь можно круглогодично наблюдать за жизнью животных: коров, овец, альпака, коз, осликов, енотов, кроликов и домашних птиц. Также здесь располагаются мастерские, где проводятся мастер-классы, лекции, тематические презентации растений и животных.